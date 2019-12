Sömmerda. Unbekannte drangen in die Waschküche ein und verursachten Schaden an der Tür.

Diebe stehlen Dekomaterial

Dekorationsmaterial stahlen Diebe in der Zeit zwischen dem 10. und 12. Dezember aus einem Mehrfamilienhaus in Sömmerda. Wie die Polizei informierte, betraten die Unbekannten das Haus in der Salzmannstraße 32, öffneten die Tür zur Waschküche und entwendeten das Dekomaterial im Wert von rund 100 Euro. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.