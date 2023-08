Diesen Samstag ist großer Finaltag in Sprötau

Sprötau. Gewinner sind die Sprötauer schon jetzt, nun wollen die Bewohner des Dorfes im Kreis Sömmerda bei der Thüringer Ortsmeisterschaft der Funke Medien ganz nach vorn.

Gewinner sind die Sprötauer schon einmal. Sie haben den Einzug ins 2023er Finale der Thüringer Ortsmeisterschaften unserer Zeitung geschafft – und sich damit 1000 Euro Preisgeld gesichert. Die Anmeldung, die Idee hatte Maria Steinbach, hat sich also schon gelohnt. Nun geht es um den möglichen Bonus. Für 2000 Euro müsste Sprötau auf Rang 3 einkommen, für 3000 Euro Zweiter werden und für 5000 Euro gewinnen. Und Sprötau legt vor. Die Gemeinde aus dem Landkreis Sömmerda erlebt den ersten Finaltag. Am Samstag, 26. August, ab 14.30 Uhr, beginnt das Rahmenprogramm – mit Gewinnspiel, Kinderschminken, Aktionskünstler, Musik und Versorgung.

Herausforderungensind bekannt

Richtig heiß wird es ab 15 Uhr. Dann starten die Wettbewerbe. „An den fünf Finaltagen richten wir gemeinsam mit den Gemeinden ein richtiges Ortsfest mit Spaß und Spannung aus. Davon schwärmen die fünf Vorjahresfinalisten und wir noch heute“, sagt Hendrik Zweimann, der für Funke Medien Thüringen die Ortsmeisterschaften betreut. „Diese Events haben die Vereine im Ort wieder näher zusammen gebracht und den Zusammenhalt untereinander gestärkt“, nennt er einen positiven Effekt.

Neben einem Quiz gehen die Sprötauer Kandidatinnen und Kandidaten die Herausforderungen „Bullenreiten“, „Heißer Draht“, „Bungee-Run“ und „Fließband“ an. Gegen 16.15 Uhr werden die Punkte zusammengezählt. Ab 16.30 Uhr läuft die Abschlussparty an. Ab dann dürfen sich übrigens auch die Besucherinnen und Besucher an den Eventmodulen ausprobieren und herausfinden, ob sie die Herausforderung gemeistert hätten.