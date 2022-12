Die Bürgerinitiative zur Rettung der Wilhelm-Wolff-Villa in der Bahnhofstraße 37 in Sömmerda übergibt eine Dokumentation an das Kreisarchiv Sömmerda. Kreisarchivar Thomas Hildebrand, Amtsleiter Marcus Bals sowie die Initiative-Mitglieder Bärbel Albold, Uwe Straubel, Frank Boblenz, Dirk Wächter und Erhard Sack (von links) sichten das Material.