Dorferneuerung: Anträge fristgerecht gestellt

Erfurt. Antrag für Förderung „Hohe Schrecke“ ist gestellt – jetzt braucht es Geduld.

Das die Anrainerkommunen in den Regionen Hohe Schrecke Nord (Kyffhäuserkreis) sowie Süd (Landkreis Sömmerda) betreuende Erfurter Planungsbüro IPU hat die Antragsunterlagen zu deren Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm fristgerecht eingereicht. Das bestätigte Charlotte Schönemann vom auf Regionalentwicklung spezialisierten Büro auf Nachfrage. Bestandteile des Antrags sind, wie Schönemanns Kollegin Maria Mönig erläuterte, auch das in einem Beteiligungsprozess erarbeitete Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK) sowie die Prioritätenlisten für kommunale Vorhaben, an denen quasi bis zur letzten Minute gearbeitet worden war.