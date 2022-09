Dorferneuerung und andere Aktivitäten in der Hohen Schrecke

Hohe Schrecke. Naturstiftung und Verein berichten mit Sommerheft über Naturschutzmaßnahmen, Infotafeln und Veranstaltungen.

Im Sommerheft des Journals Hohe Schrecke, das in diesen Tagen kostenlos an alle Haushalte in der Region des Naturschutzgroßprojektes verteilt wurde, informieren die Naturstiftung David und der Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ über zahlreiche Aktivitäten im Hohe-Schrecke-Wald. So wird auf den neuen Rastplatz an der Waldkapelle in der Gemarkung Ostramondra hingewiesen, die vielen Einheimischen unter dem Namen „Russenkapelle“ bekannt ist. Auf Tafeln wird dort seit diesem Jahr über die Geschichte der militärischen Nutzung des Waldgebietes durch Wehrmacht und Sowjetarmee informiert. Der Rastplatz befindet sich rund 200 Meter vom großen Hohe-Schrecke-Rundweg entfernt.

Amphibien, Insekten und eine Fledermaus-Exkursion

Im Quellgebiet des Helderbaches wurde seit Jahresbeginn viel für Amphibien, Insekten und andere wasserliebende Tiere getan. Beschrieben wird auch eine nächtliche Fledermaus-Exkursion in den „Alten Wald“. Nur an wenigen Orten in Deutschland tummeln sich so viele Fledermausarten wie in der Hohen Schrecke, heißt es dazu. Ein Rückblick auf den zehnten Hohe-Schrecke-Erlebnistag auf dem Kammerforst bei Burgwenden verweist zugleich auf die nächste Auflage des Ereignisses im Mai 2023.

Aktuell läuft für Dorfregionen im Norden und Süden der Hohen Schrecke auch die Dorferneuerung. 13 Projekte wurden durch die Gemeinden zur Förderung beantragt, darunter die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Beichlingen und der Umbau des Gemeindehauses in Bachra zu einem mehrfunktionalen Gebäude.

Das Hohe-Schrecke-Journal ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Naturschutzgroßprojektes Hohe Schrecke. Herstellung, Druck und Verteilung sind zu 90 Prozent mit Mitteln des Bundes- sowie Landesumweltministeriums gefördert.