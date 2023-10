Drei Fahrzeuge kollidieren miteinander: Zwei verletzte Personen bei Unfall in Frohndorf

Frohndorf. In Frondorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

In Frohndorf ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße aus Richtung Kölleda kommend an einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren. Wie die Polizei Sömmerda auf Nachfrage mitteilte, wollte eine Autofahrerin links abbiegen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer habe das nicht gesehen und sei zeitgleich links ausgeschert. Dabei sei es laut Polizei zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und einem dritten Auto, das sich im Gegenverkehr befand, gekommen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei war vor Ort, um den Unfall abzusichern. Während des Einsatzes wurde die Bundesstraße voll gesperrt.