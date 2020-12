Drei Kita-Wirtschaftspläne noch nicht beschlossen

Wandbild der Kita „Zwergenland“ in Olbersleben

Es sind Standardthemen zum Jahresausklang: Buttstädts Gemeinderat hat zuletzt die Jahresrechnung für 2019 bestätigt, den Prüfbericht gebilligt und Bürgermeister Hendrik Blose entlastet. Alles einstimmig. „Auffällig ist eine deutliche Zuführung zur Rücklage“, streicht Blose eine Besonderheit heraus. Verwunderlich sei diese allerdings nicht. „Die Neugliederungsprämie ist geflossen“, so der Bürgermeister. Zum 1. Januar 2019 war aus der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt die (Land-)Gemeinde geworden. Die Mitgliedskommunen wurden zu Ortsteilen. In weiteren Beschlüssen hat der Rat die Wirtschaftspläne für das Freibad, den Seniorenclub und das Kinder- und Jugendhaus für 2021 bestätigt. Auch die Wirtschaftspläne der Kindertagesstätten in Guthmannshausen, Großbrembach, Buttstädt und Hardisleben wurden gebilligt.