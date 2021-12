Drei Männer wenden Haftstrafe noch ab - Fahrradfahrerin verletzt

Sömmerda / Straußfurt / Haßleben. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Fahrradfahrerin verletzt

Ein 27-jähriger VW-Fahrer efuhr am Dienstagnachmittag auf der Mainzer Straße in Sömmerda. Aus ungeklärter Ursache übersah er eine Fahrradfahrerin, die auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Der VW stieß gegen das Fahrrad und brachte die 31-jährige Radlerin zu Fall. Die leichtverletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige erstattet.

Drei Männer wenden Haftstrafe ab

Polizisten statteten am Dienstagmorgen gleich drei Männern aus Straußfurt und Haßleben einen Hausbesuch ab. Gegen die Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren lagen insgesamt vier Haftbefehle vor. Zu deren Glück fielen die Geldstrafen gering aus, sodass diese sofort an Ort und Stelle beglichen werden konnten. Damit ersparten sich die Männer einen Aufenthalt im Gefängnis.

