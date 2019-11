Tunzenhausen. Karin Heine zeigt Aquarell, Stefan Orosz Pastell und Sigrid Härtel Malerei in Spachteltechnik. Am Freitagabend wurde die Ausstellung eröffnet.

