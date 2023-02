Drei neue Corona-Fälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landkreis Sömmerda leicht auf 49,5.

Nach drei neuen Corona-Fällen, die das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda am Freitag an das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete, liegt die Zahl der registrierten Infektionen seit Beginn der Pandemie im Landkreis mit Stand Sonntag, 0 Uhr, bei 27.699.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 49,5 an. Der Wert ist im Vergleich zum Freitag (53,8) etwas gesunken. Am Wochenende werden am RKI keine neuen Daten eingelesen.