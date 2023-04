Nach Ostern müssen in Sömmerda einige Straßen gesperrt werden.

Drei Straßen in Sömmerda werden gesperrt

Sömmerda. Grund ist eine Spülung des Kanals.

Über eine kurzfristig erforderlich gewordene Straßensperrung informierte am Donnerstag die Stadtverwaltung Sömmerda. Demnach müssen wegen einer notwendigen TV-Befahrung sowie Kanalspülung in der Zeit vom 11. bis 14. April die Garten-, Rämen- und Brunnenstraße in Sömmerda gesperrt werden. Während dieser Zeit sind Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gebeten, die Gegebenheiten vor Ort zu beachten.