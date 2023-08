In der Nacht kam es zu drei Unfällen. (Symbolbild)

Drei Wildunfälle in einer Nacht im Kreis Sömmerda: Polizei mahnt zur Vorsicht

Landkreis. Bei Vogelsberg, Schloßvippach und Kannawurf kollidierten Pkws mit Wild. Was Polizei und Jagdverband raten.

Gleich drei Verkehrsunfälle mit Tieren im Landkreis Sömmerda sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zunächst war gegen 6.20 Uhr ein Autofahrer zwischen Vogelsberg und Orlishausen mit einem Reh zusammengestoßen. Kurz darauf (6.50 Uhr) erfasste eine Autofahrerin zwischen Dielsdorf und Schloßvippach ein Damwild. Und am späten Abend kollidierte auf der B 86 zwischen Sachsenburg und Kannawurf eine Autofahrerin gegen 23 Uhr mit einem Wildtier. Zwei Rehe wurden bei den Unfällen getötet, teilte die Polizei mit.

Wie der Deutsche Jagdverband informiert, hat ein 20 Kilogramm schweres Reh bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne. Daher sollte gerade in den Abend- und in den frühen Morgenstunden an Wald- und Feldübergängen auf Wild geachtet und die Geschwindigkeit reduziert werden, mahnt die Sömmerdaer Polizeiinspektion. Zudem seien Rehe selten allein unterwegs. Daher sollte man stets mit Nachzüglern rechnen.

„Sollte ein Wildtier die Straße queren, weichen Sie nicht unkontrolliert aus und halten den Lenker fest. Durch Abblenden, Bremsen und Hupen kann eine Kollision so möglicherweise verhindert werden“, rät ein Polizeisprecher.