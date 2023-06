Der Verein Künstlerhaus Thüringen nutzt das Renaissanceschloss in Kannawurf für seine kulturellen Aktivitäten.

Dreijährige Förderung für Verein in Kannawurf

Kannawurf. Künstlerhaus Thüringen wird von der LAG Soziokultur Thüringen bis 2025 unterstützt.

Mit einem neuen Modellvorhaben unterstützt die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Thüringen (LAG Soziokultur) bis 2025 sechs soziokulturelle Einrichtungen in ihrer strukturellen und strategischen Entwicklung mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr. Damit könne auch in Thüringen das längst überfällige Förderinstrument der Strukturförderung mit Mitteln der Thüringer Staatskanzlei erprobt werden, informiert die LAG. Von einer Fachjury ausgewählt wurden Vereine aus Gotha, Jena, Lauscha, Ilmenau, Greiz sowie der Verein Künstlerhaus Thüringen aus Kannawurf.

Die Vereine können ihr Strukturvorhaben vom 1. Juli 2023 bis Ende 2025 umsetzen, heißt es weiter. Die Geförderten können das Geld nach ihren Bedürfnissen einsetzen, etwa um neue Finanzierungsmodelle zu entwickeln, Ehrenamtsstrukturen abzusichern und auszubauen, Profil und Außenwirkung zu stärken oder neue Formen des Generationenwechsels zu erproben.

Bettina Rößger, Geschäftsführerin der LAG Soziokultur Thüringen: „In der Corona-Pandemie hat sich deutlich gezeigt, wie fragil die Strukturen gerade in der freien Kulturszene sind. Hier kann eine Strukturförderung – als Ergänzung zur etablierten Projektförderung – die Vereine stabilisieren und die Handlungsspielräume gezielt erweitern.“