Dreißte Betrugsmasche: Frau aus Sömmerda um 20.000 Euro gebracht

Sömmerda. Die Betrüger erzählten der 60-jährigen Frau am Telefon, dass sie eine Kaution für ihre Tochter zahlen müsse.

Am Dienstag haben gleich mehrere Personen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda Anrufe von Betrügern erhalten. Dabei wurden ihnen laut Polizei verschiedene Geschichten vorgespielt.

Eine 60-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda wurde schließlich mit einer besonders dreißten Masche um ihr Geld gebracht. Am Telefon verlangten die Täter eine Kaution von 20.000 Euro, da ihre Tochter angeblich bei einem Verkehrsunfall zwei Kinder getötet haben soll. Die Frau kam der Forderung nach und übergab das Geld in Erfurt an eine unbekannte Täterin.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor Telefonbetrügern und macht klar, dass die Polizei niemals Personen am Telefon über deren Vermögensverhältnisse ausfragen oder Geldanforderungen stellen würde. In Deutschland kann man außerdem mit einer Kaution keine Haftstrafe abwenden.

