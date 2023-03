Dreiste Diebe schlagen gleich mehrfach in einem Pflegeheim im Landkreis Sömmerda zu

Kölleda. In einem Pflegeheim im Landkreis haben Unbekannte in den vergangenen Wochen mehrfach zugeschlagen. Darauf hatten es die Diebe abgesehen.

Diebe haben in einem Pflegeheim in Kölleda (Landkreis Sömmerda) innerhalb der vergangenen Wochen mehrfach zugeschlagen. Laut Polizei wurde am Donnerstag bekannt, dass zwei Angestellte der Einrichtung innerhalb von sechs Wochen gleich drei Mal bestohlen worden waren.

Die Diebe hatten es den Angaben zufolge auf Arbeitskleidung und den Inhalt der Kaffeekasse abgesehen. So erbeuteten sie insgesamt mehr als 800 Euro Bargeld. Bisher konnte noch keine tatverdächtige Person ermittelt werden, hieß es.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.