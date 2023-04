Dreyse-Schützen richten Deutsche Meisterschaft in Sömmerda aus

Ulrich von Dreyse nahm im vergangenen Jahr bereits an der 20. Deutschen Meisterschaft im Hinterlader-Zündnadeldienstgewehr in Sömmerda teil.

Sömmerda. Auch der Ur-Ur-Enkel des Erfinders Nicolaus von Dreyse wird zu den Wettkämpfen erwartet.

Der Schützenverein „Nicolaus von Dreyse“ Sömmerda wird am 22. April 2023 die 21. Deutsche Meisterschaft im Schießen mit Hinterlader-Zündnadeldienstgewehren sowie das 16. Pokalschießen „Dreyse Pistole“ austragen, kündigte der Verein an. Hierzu haben sich bisher 51 Schützeninnen und Schützen aus der gesamten Bundesrepublik angemeldet, informierte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marcel Wiegand.

Auch Ulrich von Dreyse, der 82-jährige Ur-Ur-Enkel des Sömmerdaer Erfinders Nicolaus von Dreyse, werde in der einstigen Wirkungsstätte seines Vorfahrens im sportlichen Wettkampf antreten. Für den Wettkampf auf der Schießanlage des Vereinsheims in Sömmerda, Scherndorfer Weg 10 sind ausschließlich alle Hinterlader-Dienstgewehre mit Zündnadelzündung im Originalzustand, die in einer regulären Armee geführt wurden, zugelassen. Beim Zündnadelgewehr handelt es sich um eine Thüringer Erfindung, die vom Sömmerdaer Konstrukteur Nicolaus Dreyse 1827 entwickelt wurde, so Wiegand weiter. Dieses Gewehr setzte den Endpunkt in der Epoche der Vorderladerwaffen und war Wegbereiter für alle späteren, heute noch gebräuchlichen Funktionsmuster.