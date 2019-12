Ein Präventionskurs „Nicht mit mir“ wurde auch am Gymnasium Sömmerda durchgeführt. Zum Abschluss gab es eine Präsentation vor den Eltern, Jakob „wehrt“ sich hier mit einem Nasenstüber gegen Peter Dittmann.

Sömmerda. Peter Dittmann und Heiko Kupke, die „Thüringer des Monats“ März, wurden erneut für ihr ehrenamtliches Engagement in der Gewaltprävention geehrt.

Dritter Rang für Sömmerdaer Kursleiter

Die Sömmerdaer Bewerber kamen letztlich auf den 3. Platz – und wurden für ihr Gewaltpräventionsprojekt „Nicht mit mir“ noch einmal mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro geehrt.

Die Kursleiter Peter Dittmann und Heiko Kupke waren vom Mitteldeutschen Rundfunk und der Thüringer Ehrenamtsstiftung bereits als „Thüringer des Monats“ März ausgezeichnet worden. Das damalige Preisgeld in Höhe von 500 Euro reservierten die beiden Trainer gleich für einen weiteren „ Nicht mit mir“-Kurs. Bei der Abstimmung zum „Thüringer des Jahres 2019“ erhielten sie online oder per Telefon nun erneut sehr viele Stimmen der Thüringer.

13 Prozent aller abgegebenen Stimmen

Mit Spannung wurde während der Festveranstaltung im Landesfunkhaus das Abstimmungsergebnis erwartet. Mit 13 Prozent aller Stimmen konnten sich die beiden Sömmerdaer über den 3. Platz freuen. Der 2. Platz ging an Conny Creutzburg, die mit ihrem Mann das Kinder- und Jugendtrauerzentrum Serafim in Gotha ins Leben gerufen hat. „Thüringerin des Jahres 2019“ wurde Marie Salzmann aus Kirchworbis, die sich seit mehreren Jahren für hilfsbedürftige Menschen in Äthiopien einsetzt.

Selbstverteidigung und Prävention

Peter Dittmann und Heiko Kupke arbeiten nicht nur mit viel Engagement im Vorstand des Polizeisportvereins Sömmerda, sondern sie betreuen vor allem seit einigen Jahren das Projekt „Nicht mit mir“. Es soll Kindern helfen, mit alltäglichen wie auch außergewöhnlichen oder gar gefährlichen Situationen klarzukommen und entsprechend richtig handeln zu können. Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, Prävention sind Kernpunkte der Arbeit.

Die beiden Ju-Jutsu-Trainer bieten dazu mit Leidenschaft und Sachverstand an verschiedenen Schulen des Landkreises Sömmerda Gewaltpräventionskurse an. Es geht unter anderem um das Reagieren auf Mobbing, die Integration von Flüchtlingskindern und den Umgang mit individuellen Gewalterfahrungen.