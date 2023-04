Sängerin Pamela Schmidt tritt gemeinsam mit Stephan Janson (Keyboard/Gitarrist) in der Kreis- und Stadtbibliothek auf. (Archivbild)

Duo gibt Konzert zum Muttertag in Sömmerdaer Bibliothek

Sömmerda. Troubled Mellowdy sorgen für die musiklaische Unterhaltung beim Bibo-Café. Wo es Karten für die Veranstaltung gibt.

Die Stadt- und Kreisbibliothek lädt gemeinsam mit ihrem Förderverein anlässlich des Muttertages zum musikalischen Bibo-Café ein. Am Sonntag, den 14. Mai, erwarte die Gäste im Dreyse-Haus zwischen 14 und 17 Uhr ein Torten- und Kuchenbuffet, teilte die Bibliothek mit. Die Band Troubled Mellowdy sorgt für musikalische Unterhaltung.

Karten sind in der Bibliothek erhältlich. Reservierungen unter 036 34 / 62 30 92 oder per Mail an bibliothek@dreysehaus.de.