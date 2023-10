Der Sömmerdaer Sportlerball findet in der Unstruthalle statt.

Ehrungen, Showprogramm und Tanz in Sömmerda

Sömmerda. Karten für den Sportlerball sind ab sofort erhältlich.

Die Stadt Sömmerda ehrt beim Sportlerball traditionell erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Stadt sowie langjährige Sportfunktionäre für ihr Engagement.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Samstag, 28. Oktober, statt, der Vorverkauf läuft bereits. Wie die Stadtverwaltung informiert, sind die Tickets für den Sömmerdaer Sportlerball in der Unstruthalle zu je 15 Euro jetzt erhältlich. Fans des Balls kennen die traditionelle Auszeichnungsveranstaltung der Stadt, bei der Aktive und Funktionäre aus Sömmerda für besondere Leistungen im Sport geehrt und die Auszeichnungen von einem hochkarätigen Tanz- und Showprogramm umrahmt werden.

Freuen können sich die Gäste diesmal auf den Tanzsportverein Sömmerda sowie Showprojekt, heißt es weiter. „Im Anschluss sorgen die Band Mr JAM und ein DJ für Tanzmusik, bei der das Tanzparkett in der Unstruthalle garantiert nicht leer bleibt“, so die Stadtverwaltung.

Karten für den Sömmerdaer Sportlerball sind erhältlich in der Stadtkasse, Poststraße 1, Zimmer 117 zu den Öffnungszeiten. Start für den Sportlerball ist am 28. Oktober 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.