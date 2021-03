Eigenbetrieb investiert

Kindelbrück. Kindelbrück: Neue Heizungsanlagen für zwei Wohnblöcke

Für den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kindelbrück“ genehmigten die Landgemeinderäte den Jahresabschluss für das Jahr 2019 und entlasteten für selbigen die Werkleitung. Als größeres Projekt des Eigenbetriebes steht in diesem Jahr der Neubau der Heizungsanlagen in den Wohnblöcken Straße des Friedens 15 – 17 und 21 – 23 an. Bei der Vergabe der Bauleistungen votierten die Räte mehrheitlich für Eggert Haustechnik GmbH Roßleben-Wiehe.