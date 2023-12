Ein anderer Blick auf Kölleda

Kölleda Stadt und DSK danken Grund- und Regelschülern sowie Gymnasiasten für aktive Beteiligung

Den Tag der Städtebauförderung im Mai hatte Kölleda für eine Zwischenbilanz genutzt. Zwischen 1992 und 2023 sind bereits rund 13,1 Millionen Euro in die Stadtsanierung geflossen und es wurden 9,1 Millionen Euro an Städtebaufördermitteln eingeworben. Bis 2030 will die Pfefferminzstadt weitere rund 4,2 Millionen Euro in diesem Bereich investieren. Ausgeguckt sind dafür, zum Teil als Fortsetzungen, an öffentlichen Objekten zum Beispiel das Heimatmuseum, das Funkwerkmuseum, Amtshaus und Rathaus.

„Was sich über diese lange Zeit alles schon getan hat, fällt einem im Alltag oft gar nicht auf“, meint Bürgermeister Lutz Riedel (SPD). „Lieber wäre es uns natürlich, wir wären noch weiter, aber da gibt es viele Hindernisse.“ Oft lägen die in Eigentumsfragen.

Eingeladen, ihre Sicht auf die Bausubstanz in der Altstadt zu zeigen, hatten Stadt und Sanierungsbüro (DSK) damals auch Kinder und Jugendliche aus den Kölledaer Schulen. „Die Resonanz hat mich überrascht, über einige der Einsendungen habe ich wirklich gestaunt“, so Riedel am Mittwoch.

Als nachträgliches Dankeschön überreichte er über die Schulleitungen - Liliana Meyer für das Hofmann-Gymnasium, Rita Weltz für die Jahn-Regelschule und Karla Görke für die Wippertus-Grundschule - eigens gefertigte Präsente. Es gab in limitierter Auflage gedruckte Kalender für die Älteren, Memory-Spiele für die Jüngeren. Der Clou: Fotos und andere Einsendungen dienen als Grundlage, Schülerinnen und Schüler finden sich so wieder.

In der Regelschule hatte Referendar Thiemo Schulz mit großem Engagement die Jugendlichen begleitet, im Gymnasium war Bettina Laurien Koordinatorin der Wettbewerbsteilnahme.