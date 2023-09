Ein besonderer Denkmaltag in Leubingen

Ralph Schüller und seine Band begeisterten die Zuhörer in der Petrikirche Leubingen am Sonntagabend.

Leubingen. Kirchenkonzert und offene Heimatstube zogen die Besucher nach Leubingen.

„Es ist schön, dass wir in diesem Denkmal heute ein lebendiges Konzert erleben dürfen, denn ein Denkmal ist dann besonders wertvoll, wenn es neben seiner Geschichte auch aktuell ein Ort des Lebens ist. Nur so vereinen sich Vergangenheit und Gegenwart“. So hieß es zur Konzerteröffnung am Sonntagnachmittag in der Leubinger Petrikirche. Die Zuhörer waren durchweg begeistert von den Texten und der Musik der Band um Ralph Schüller. Zuvor erfreute sich die Heimatstube vieler Besucher. Ein unvergesslicher Denkmaltag.