Ein besonderer Kater im Tierheim auf der Weißenburg in Sömmerda

Eine ungewöhnliche Farbe hat er schon, dieser ausgewachsene Kater, der zusammen mit anderen Artgenossen in einer Neubauwohnung lebte. Er hatte es dort nicht einfach. Der Kater mit seinem grau-rötlichen Fell wird bei Übergabe an die neuen Besitzer kastriert und kann sich dann allmählich an ein Leben mit menschlichem Kontakt gewöhnen.

Freigang wäre für ihn im Moment nicht möglich, weil er sicherlich umgehend das Weite suchen würde. Aber auch der Umgang an menschlichen Kontakt wird für Mensch und Tier eine Herausforderung werden, aber wer es sich zutraut, und diesem sehr schönen Kater Zuwendung und Vertrauen geben kann, wird es sicherlich nicht bereuen.

Das Team des Tierheims auf der Weißenburg würde sich darüber sehr freuen, wenn sich jemand dem Kater annehmen und ihm ein neues zu Hause mit viel Liebe und Geduld bieten würde. Wenn Sie dem Kater ein neues Leben geben möchten, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0171 / 6408570.