Ein Brief an die Hoffnung

Gedanken von Superintendent Gregor Heidbrink über Hoffnung, Zweckoptimismus, Slogans...

Liebe Hoffnung,

deine Zeit ist gekommen, die Osterwochen.

Doch dieses Jahr ist alles anders. Der Frühling macht, was er immer macht, aber wir sind gelähmt. Umso mehr spüren wir, wie wir dich brauchen.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bloß Vorsicht! Viele sind in deinem Namen unterwegs. Indes sie alle täuschen uns: Der Zweckoptimismus und die Werbebotschaft, der Slogan, die Unternehmensvision und die Parole. Ihr seht euch verdammt ähnlich, Hoffnung.

Aber, ich weiß, verwandt seid ihr nicht. Gebe Gott, dass ich sie nie mit dir verwechsle! Denn wo sie uns verraten, da machen sie unser Leben sauer. Sie lassen uns allein zurück und ziehen weiter. Immer auf der Suche nach dem Neuen. Sie nähren sich von unseren süßesten Sehnsüchten, fressen Träume auf. Dann bleiben wir allein zurück.

Der hohle Slogan kriecht immer weiter über das Feld der Enttäuschung und sät nichts als Zorn. Trugbilder platzen, Zynismus reift. Aber du, Hoffnung, du gibst meiner Seele die Speise, die sie braucht. Und wo du zerplatzt, Hoffnung, da zerplatzt du nah bei mir. Nicht wie eine bunte Blase aus Seifenlauge, sondern, ich kann es schmecken, eine Blase aus Tränen.

Vielleicht bist zu zerplatzt, aber im Salz der Träne bist du immer noch da, immer noch bei mir, selbst wenn ich mein Gesicht verberge, damit niemand sieht, dass du noch da bist. Und du lebst und lebst und lebst und stirbst zuletzt.

Du, Hoffnung, machst keine falschen Versprechungen. Dein Herz ist lauter. Du sprichst nur aus, woran du wirklich glaubst, denn der Glaube ist dein Bruder – und, wenn nicht eintrifft, was du gehofft hast, dann zerbrichst du selbst.

Du bist kein Zweckoptimismus, sondern bleibst an meiner Seite, zerbrochen wie ich selbst mich fühle, mit-leidend und echt. Du hilfst mir zu sehen, was sein könnte, was sein müsste, und was einmal auch so kommen muss.

Und auch der Vogel Strauß ist nicht dein Wappentier, der meint, er könne sich wegducken, müsse nichts entscheiden. Sondern du, Hoffnung, bist die Kraft, mit der ich losgehe.

Ich lege meinen Weg in deine Hand. Du, Hoffnung, bist eine Gotteskraft. Du bist die Schwester der Liebe. Darum will ich dich neu besingen. Unsere Stimmen mögen zarte Triebe sein. Doch du schlägst deine Wurzeln bei uns durch die Musik. Bleibe nur immerzu lebendig in mir.

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“