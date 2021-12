Ein Buch als Geschenk für die Rastenberger

Rastenberg. Die Baugeschichte sowie Ergebnisse der Restaurierung der Kirche stehen im Mittelpunkt der Veröffentlichung.

An diesem Donnerstag, dem 16. Dezember, wartet Pfarrer Andreas Simon aus Rastenberg unruhig auf den Lieferdienst. Im Gepäck wird dieser mehrere hundert Bücher, verladen auf zwei Paletten, mit sich führen.

„Ein mehrjähriger Prozess kommt endlich zu einem erfolgreiche Ergebnis,“ resümiert Pfarrer Simon erleichtert. Im Zusammenhang mit der langjährigen Kirchenrestaurierung in Rastenberg wurden zahlreiche Archive durchforscht, um baugeschichtliche Erkenntnisse zum Werden und Wachsen des Rastenberger Gotteshauses zu sammeln, erklärt er. „Diese sollten die restauratorischen und architektonischen Befunde am Bauwerk ergänzen und somit zu einer Restaurierung mit einem maximalen qualitativen Anspruch führen“, so Andreas Simon.

Ziel des seit 2013 andauernden Restaurierungsprozesses sei einerseits die Annäherung an die bauzeitliche Gestaltungsabsicht des Architekten Clemens Wenzeslaus Coudray aus Weimar, der als Oberbaudirektor im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach den Entwurf für den zwischen 1824 und 1826 wiedererrichteten Kirchenneubau lieferte. Andererseits werde mit dem Abschluss der Arbeiten im Innenraum der Kirche der Weg zu Wiedereinbau und Einweihung der ebenfalls in Restaurierung befindlichen Schulze-Orgel frei, berichtet der Pfarrer. Die Festwoche zur Indienstnahme der durch die Firma Eule aus Bautzen restaurierten Orgel ist für die letzte Septemberwoche 2022 fest eingeplant, kündigt Andreas Simon an.

Über das Förderprogramm „Kirchturmdenken“ des Bundesministeriums für Kultur und Medien wurde es nun möglich, die gesammelten baugeschichtlichen Erkenntnisse sowie einige Ergebnisse der restauratorischen Maßnahmen festzuhalten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, heißt es weiter. Neben den bautechnischen Inhalten biete das Buch viele heimatgeschichtliche Details und Anekdoten. Namen von Handwerkern oder Krisensituationen aus 200 Jahren Baugeschichte machten die Darstellung umso spannender.

„Dieses Buch wird den Rastenbergern und Rastenbergerinnen einmal mehr die kulturhistorische Bedeutung dieser Kirche verdeutlichen. Auf ihre Stadtkirche können die Bürgerinnen und Bürger wirklich stolz sein. Und dieses Buch ist auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk, denn im Rahmen des Förderprogramms ist es möglich, dieses unentgeltlich an alle Interessierten abzugeben“, so Andreas Simon.

Am Dienstag, dem 21. Dezember, also noch rechtzeitig vor Weihnachten, werde es auf dem Rastenberger Marktplatz ab 15 Uhr einen Stand geben, wo Orgelförderverein und Kirchengemeinde das Buch vorstellen und abgeben.