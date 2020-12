Ein Dutzend neue Bäume für die Kreisstadt Sömmerda

Lena Kob vom Stadtmarketing, Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt, Christian Krähmer vom Betriebshof und Silvia Kraushaar von der Sparkasse Sömmerda (von links) setzten am Wohngebiet Am Bürgergarten, nahe der Stadtmauer, drei Japanische Schnurbäume in die Erde.

Die Stadt ist in den vergangenen Tagen noch ein bisschen grüner geworden. Mit zwei Aktionen sorgten Spender dafür, dass weitere Bäume in die Erde gesetzt werden konnten. Zum einen spendete die Sparkasse Mittelthüringen kurz nach dem Start der kommunalen Spendenaktion „Bäume für Sömmerda“ gleich zehn Japanische Schnurbäume. Drei dieser Gehölze wurden am Mittwochvormittag am Wohngebiet Am Bürgergarten, nahe der Stadtmauer, gepflanzt. Die gegen Klimaveränderung widerstandsfähigeren Bäume sollen das Stadtbild verschönern, Insekten, Vögeln und anderen Lebewesen Schutz bieten, Schatten und Sauerstoff spenden.

Das Jugendrotkreuz (JRK) Thüringen, der Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes, spendierte zwei Bäume für die Kreisstadt. In diesem Jahr feiert das JRK sein 30-jähriges Bestehen – coronabedingt allerdings nicht mit einer großen Geburtstagsfeier, sondern mit einer nachhaltigen Baumpflanzaktion, informierte die Stadtverwaltung. Dabei werden nicht nur Bäume gepflanzt, sondern junge Menschen setzen bei den Baumpflanzaktionen auch mit jugendmäßigen Botschaften ein Zeichen für Nachhaltigkeit, heißt es. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ zeigten die Jugendrotkreuzler die Wichtigkeit der Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, damit auch junge Menschen zukünftig gemeinsam wachsen können.

So spendete das Jugendrotkreuz Thüringen im Rahmen des DRK-Kreisverbandes Sömmerda/Artern den Städten Sömmerda und Artern jeweils zwei Obstbäume. Die spritzigen Winteräpfel wurden in Sömmerda am 3. Dezember bei Temperaturen um die Null Grad – passend zum Namen der Apfelsorte – in das sogenannte Grüne Klassenzimmer gepflanzt. Gemeinsam griffen dabei Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke), Jugendleiterin Viktoria Freytag, Mitarbeiterinnen vom Betriebshof sowie einige Kinder des JRK zu Schaufel und Spaten.

Für den Standort der Bäume entschieden sich Jugendrotkreuzleiterin Viktoria Freytag und die Stadtverwaltung gemeinsam. Als eines der Leuchtturmprojekte der Stadt – ob im Rahmen der Bewerbung für die Landesgartenschau 2028 oder innerhalb des Projektes „Global Nachhaltige Kommune Thüringen“ – soll das Grüne Klassenzimmer neu gestaltet werden, um dann als beliebtes Exkursionsziel von Kindereinrichtungen und Schulen zu dienen, heißt es aus dem Rathaus.

Mit einer Streuobstwiese und der Bereitstellung von verschiedenen Sitzgelegenheiten sollen unter anderem Kinder und Jugendliche als Gruppen zusammen erleben, wie Bäume und deren Früchte wachsen, welches Insekt oder welcher Käfer sich einen Habit-Baum (abgestorbener Baum) als neuen Lebensraum gesucht hat und wie die verschiedenen Nistkästen und Schlafplätze unter anderem für Fledermäuse aussehen. So können Kinder dort fächerübergreifend viele Dinge über die Natur lernen, ihr Umweltbewusstsein stärken und sich mit ökologischen Zusammenhängen auseinandersetzen – und das mitten in der Stadt.

„Unsere nachhaltige Baumpflanzaktion hat perfekt zum Projekt Grünes Klassenzimmer gepasst“, berichtet Viktoria Freytag stolz zur Baumpflanzaktion. Ralf Hauboldt bedankte sich für die Spende der zwei noch jungen und kleinen Bäume und hat den mithelfenden Kindern die ersten spritzigen Winteräpfel versprochen.