Wilhelm Kalb, Land- und Baumaschinenmechatroniker der Hista Tankstellen, Fahrzeug- und Agrartechnik GmbH in Weißensee, versteht es, mit großen Maschinen umzugehen. Hier ist er auf einem Traktor New Holland T7.315 zu sehen.

„Alle wollen essen“, antwortet Wilhelm Kalb auf die Frage, warum er eine berufliche Laufbahn in einem Landwirtschaftsbetrieb gestartet hat. Dass ihm ein Faible für Landtechnik in die Wiege gelegt wurde, schiebt er als zweiten Grund hinterher. Die Begeisterung des 19-Jährigen, der 2017 bei der Hista Tankstellen, Fahrzeug- und Agrartechnik GmbH in Weißensee eine Lehre zum Land- und Baumaschinenmechatroniker gestartet und aufgrund guter Leistungen verkürzt beendet hat, blieb nicht unbemerkt. Beim Leistungswettbewerb der Handwerkskammer Erfurt wurde er Kammerbezirkssieger. Die Urkunde konnte er in dieser Woche von Christin Schnaible entgegennehmen. Wilhelm Kalb hatte sich gegen 45 Jugendliche seines Jahrgangs durchgesetzt.