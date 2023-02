Ein Gewinn für alle

Ilona Stark über die schöne Idee eines Kindersachenbasars – nicht nur in Kölleda.

Welch ein Gewimmel am Samstag im Kölledaer Rittergut! Kindersachenbasare werden im Landkreis Sömmerda immer beliebter, das zeigte sich erneut. Gab es solcherart Veranstaltungen noch vor Jahren nur vereinzelt, bietet sich inzwischen an vielen Orten die Gelegenheit, nicht mehr benötigte Kindersachen, Spielzeug oder andere Dinge rund ums Kind weiterzugeben.

Letztlich profitieren alle Beteiligten von solch einem Basar. Die Verkäufer finden für ehemalige Lieblingsstücke, die sie ungern einfach wegwerfen wollen, eine neue Verwendung. Die Käufer erstehen Artikel zum kleinen Preis und tragen glücklich manches Schnäppchen nach Hause.

Zumeist geht ein Teil des Erlöses zudem an einen guten Zweck. So auch in Kölleda, wo die Kuchen der Kita-Eltern begehrt waren und die Gymnasiasten für ihre Waffeln sogar eine zweite Ladung Teig fertigen mussten.

Letztlich sind Kindersachenbasare in unserer Wegwerfgesellschaft auch ein schönes Beispiel für Nachhaltigkeit. Dass der Bedarf dafür besteht, war am Samstag deutlich zu sehen.