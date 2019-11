Ein Hoch aufs Ehrenamt im Landkreis Sömmerda

„Ehrenamt ist aktiv sein, ist Gemeinschaft, ist Sinn und Hilfe, ist sich einbringen und mitbestimmen, ist Zeit, Kraft und Ideen geben, ist Dankbarkeit und Zufriedenheit zurückbekommen“, sagte Landrat Harald Henning (CDU) am Freitagabend im „Lindeneck“ in Eckstedt. Einmal im Jahr lädt er ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ein, um ihre Leistung öffentlich zu würdigen und Danke zu sagen. Und so wurden am Samstagabend 24 Thüringer Ehrenamtscards und ein Thüringer Ehrenamtszertifikat an Ehrenamtliche für ihr herausragendes Engagement übergeben.

Er halte es nicht für selbstverständlich, dass die Geehrten ehrenamtlich alte Menschen pflegen, sich in Sportvereinen einbringen oder bei der Feuerwehr aktiv sind, dass sie Veranstaltungen und Feste auf die Beine stellen, sich in der Gewalt- und Suchtprävention engagieren, sich um Kranke und Sterbende kümmern oder sich im Natur- und Umweltschutz engagieren, sagte Henning. „Die Gewissheit, dass es noch viele Menschen wie Sie gibt, beruhigt mich in diesen unruhigen Zeiten und lässt mich positiv in die Zukunft schauen.“

Bürgermeisterin und Vereine engagiert

Ohne diese engagierten Menschen „wüssten wir an vielen Stellen nicht, wie wir das gesellschaftliche Miteinander gestalten sollten“, betonte der Landrat. Das beste Beispiel sei der Festabend. „Ohne das Zutun der ehrenamtlichen Bürgermeisterin und der Eckstedter Vereine wären wir aufgeschmissen gewesen. Vom Herrichten des Saales über die Programmgestaltung bis hin zum selbst gebackenen Kuchen und der Bedienung – alles Ehrenamt! Vielen Dank dafür!“

Bürgermeisterin Sabine Schnabel hatte in ihrer Begrüßung auch auf das geschichtswürdige Datum 9. November hingewiesen und dargestellt, was sich seit der Wende in Eckstedt getan hat.

Henning verwies darauf, dass die Anwesenden nur ein kleiner Teil derer seien, die im Landkreis Sömmerda aktiv sind. Beim hiesigen Amtsgericht sind derzeit über 700 Vereine regis-triert. Daran sehe er, dass das Ehrenamt im Landkreis lebt.

Diese Tatsache bestärkt ihn im Vorhaben, das Ehrenamt im Landkreis Sömmerda künftig noch intensiver zu fördern. Im Rahmen der Integrierten Sozialplanung beraten Mitarbeiter der Kreisverwaltung gerade gemeinsam mit Akteuren aus Kommunen, Trägern der freien Wohlfahrtspflege, der Kirche und aus Vereinen, wie ehrenamtliche Strukturen in der Region weiter gestärkt werden können.

Als Ergebnis stehe nun, dass es weiterer hauptamtlicher Unterstützung bedarf, um die ehrenamtlich Engagierten besser zu qualifizieren, sie stärker zu vernetzen und sie bedarfsgerecht zu beraten, sagte der Landrat. Schon ab dem nächsten Jahr sollen in einer neu gegründeten Ehrenamtsagentur, als zentraler Anlaufstelle, alle Aktivitäten rund um das Thema Ehrenamt koordiniert werden.

Verlässliche Partner wichtig für das Ehrenamt

Dabei sei es gut, zwei verlässliche Partner an der Seite zu wissen: die Thüringer Ehrenamtsstiftung und die Sparkasse Mittelthüringen. Ohne deren Unterstützung wäre es nicht weit her mit der Ehrenamtsförderung im Landkreis, so Henning.

Frank Krätzschmar stellte sich in Eckstedt als seit Sommer neuer Vorstandsvorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung vor und berichtete über die Arbeit der Stiftung. Jens Michael Heine, Bereichsdirektor Privatkunden/Unternehmenskundencenter der Sparkasse Mittelthüringen, veranschaulichte das Förderengagement seines Hauses für Vereine.

Alle sprachen den Geehrten ihren Dank aus. So zum Beispiel Karin Zimmer aus Werningshausen, die das Thüringer Ehrenamtszertifikat erhielt. In der Region um ihren Heimatort widme sie sich seit vielen Jahren mit großer Hingabe ihrem Ehrenamt in der offenen Altenarbeit, heißt es in der Begründung dazu. Sie organisiert zahlreiche Veranstaltungen, kümmert sich um Krankenbesuche und koordiniert Nachbarschaftshilfen.

Seit dessen Gründung im Jahr 1991 leitet Karin Zimmer als Vorsitzende die Geschicke des Fördervereins „St. Elisabeth“ Gebesee und organisiert die ehrenamtliche Arbeit der sieben Ortsverbände mit deren insgesamt 460 Mitgliedern. Zudem liegt der Vorsitz des Ortsvereins Werningshausen in ihren Händen. In diesen Funktionen pflegt sie engen Kontakt zum ambulanten Pflegedienst und der stationären Pflege der Diakonie Sozialstation „St. Elisabeth“ Gebesee und gilt als kompetente und warmherzige Ansprechpartnerin.