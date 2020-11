Ein Klassikkonzert als Geschenk im Sommer

Das renommierte Klassik-Musikfestival MDR-Musiksommer möchte einen bisher nicht feststehenden Ort in Mitteldeutschland mit dem Eröffnungskonzert des Jahres 2021 beschenken. Bewerben könnten sich Städte und Gemeinden auch aus dem Landkreis Sömmerda sowie aus allen anderen Region in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachen.

Wie der Sender am Montag informierte, werde dieses Verfahren erstmals praktiziert. Im kommenden Jahr bestehe der MDR-Musiksommer 30 Jahre. Das Datum für das Auftaktkonzert stehe fest, es sei der 19. Juni 2021. Beim Ort hingegen gebe es eine Überraschung. Zu den konkreten Ausschreibungsbedingungen werde man Anfang kommenden Jahres informieren.

Was dürfen interessierte Kommunen beim Auftaktabend erwarten? Der Sender verspricht traumhaft schöne Soundtracks – vom Filmklassiker bis zum Serienhit.

Zum Gesamtprogramm des Musiksommers 2021 zählen laut Vorabinfo Auftritte mit hochkarätigen Gästen wie der Pianistin Ragna Schirmer auf der Wartburg, der Sopranistin Simone Kermes in Freyburg oder dem Mandolinenspieler Avi Avital in Grimma. Mit Kabarettist Tom Pauls sei ein Auftritt in Suhl geplant, mit Schauspielerin Dagmar Manzel in Wittenberg.