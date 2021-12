Ein Lichtblick in Udestedt

Annett Kletzke ist begeistert vom Märchenrätsel 2.021.

Not macht erfinderisch. Kurz vor Weihnachten stellen das die Udestedter erneut unter Beweis. Da bereits das zweite Mal in Folge der beliebte Lebendige Adventskalender nicht stattfinden kann, stellen sie das Märchenrätsel 2.021 auf die Beine. Und das nicht nur bis Weihnachten. Die Veranstaltern ist es gelungen, bis zu Silvester für Rätselspaß zu sorgen.

Heike Herrmann gehört nicht nur zu den Frauen, die zu den Veranstaltungsreihe aufgerufen haben, sie hat ihren Garten selbst in eine Märchenwiese verwandelt. Ein Ofen, in dem die Brote backen, und ein Baum mit Äpfel gibt es genauso zu entdecken, wie das klebrige Pech, das vom Tor auf die Pechmarie tropft. Natürlich dürfen auch die Goldmarie und Frau Holle nicht fehlen. Das ist wie ein großes Wimmelbild, das nicht nur Kindern Spaß macht.

Auf Entdeckungstour kann sich in Udestedt jeder coronakonform ganz individuell begeben. Die Spannung geht dabei nicht aus, wird doch immer erst am Tag die Zahl zum Märchen verraten. Die richtig zugeordneten Märchen ergeben am Ende ein Lösungswort, mit dem Kinder noch etwas gewinnen können. Also, wenn das nichts ist? Ich jedenfalls bin erneut begeistert. Dankeschön für diesen schönen Lichtblick in der sonst grauen Coronazeit.