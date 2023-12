Ein märchenhafter Nachmittag mit Dornröschen

Buttstädt Die Buttstädter „Märchenmacher“ verzaubern die Besucherinnen und Besucher in der Zweifelderhalle

Am Freitag, dem 15. Dezember, war es wieder soweit. Die Märchentüren zur Turnhalle öffneten sich für rund 480 Zuschauer. Wieder ein neuer Besucherrekord! Und das sieht man auch an der stolzen Summe von 2100 Euro, die in diesem Jahr zusammengekommen ist. Einerseits hat uns das Publikum mit Spendengeldern belohnt, aber auch die zahlreichen Sponsoren im Vorfeld sind nicht zu vergessen.

Viele machen mit für ein tolles Erlebnis

Der Prinz (Sebastian Janicke) hat Dornröschen (Sandra Lehmann) aus ihrem 100-jährigen Schlaf geholt und darüber waren der König (Enrico Riks) und seine Königin (Bettina Deubler) sehr froh. Daniel Pappe an der Technik rückte alle Schauspieler ins rechte Licht und sorgte für quietschende Türen. Mit der 13. Fee (Anastasia Hirschleb) kamen dann auch Blitz und Donner von der Technik. Der Diener (Kathleen Ehrhardt) hatte mit dem Koch (Ben Lehmann) und dem Küchenjungen (Pepe Hegenberger) für eine prunkvoll gedeckte Tafel gesorgt, an der die 12 Feen (Sandra, Melina, Kathrin mit Marie, Claudia, Christina, Maria, Helene, Pia, Maria-Magdalena, Paula, Frieda und Mila) Platz nahmen. Um das Schloss zu bewachen, standen Til Janicke, Dara Thiel und Melina Lehmann bereit. Ins Bärenkostüm war dieses Mal Anja Lehmann geschlüpft, die sonst die Zügel eher hinter der Bühne in der Hand hat und sich um das Bühnenbild und das Organisatorische im Märchenteam kümmert.

Alles im allen war es eine gelungene Aufführung. In diesem Jahr hatten wir bei den Hauptdarstellern zwei Neuzugänge, aber müssen uns leider auch mit einem weinenden Auge von Anastasia Hirschleb verabschieden. Wir danken ihr für die schöne Zeit, in der sie uns unterstützt und immer wieder zum Lachen gebracht hat. Sie wird immer ein Teil der Märchenmacher bleiben.

Ein großes Dankeschön noch einmal an die Kita Sonnenschein für die Gesangseinlage und die gebastelten Rosen. Auch bei der Sophienschule Buttstädt gilt es noch einmal danke zu sagen für die Organisation der Getränke und Speisen nach der Aufführung.

Sabine Friedrich, die eigentlich schon ihre wohlverdiente Rente genießt, unterstützte dabei tatkräftig. Hier auch nochmal ein besonderer Dank an sie.