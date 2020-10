Wenn die Verwaltung eines Staates neu organisiert und aufgebaut werden muss, dann ist das eine Mammut-Aufgabe. Klaus Vanderheyden stellte sich dieser Herausforderung kurz vor der Wiedervereinigung Deutschlands, obwohl er keinerlei Erfahrung mit der Kommunalverwaltung besaß. 30 Jahre ist das her. Damals habe ihn der damit verbundene Stress beinahe das Leben gekostet, wie seine Frau Ingrid sagt.

Klaus Vanderheyden spürte in der Wendezeit den Willen in sich, etwas verändern zu wollen, Verantwortung zu übernehmen, wie viele seiner Kollegen und Freunde auch. Er arbeitete als Ingenieur im Büromaschinenwerk in Sömmerda. Die Mangelwirtschaft, das ständige Fehlen von Bauteilen und die Unzufriedenheit der Menschen ließen ihn politisch aktiv werden. Er beteiligte sich an den Gesprächen des Runden Tisches auf Kreisebene und war Teil der Aktionsgruppe Demokratie in seiner Heimatstadt. Emotional aufgeladene Gespräche waren seine Sache nicht. Er sei der Ruhepol in den anfangs hitzig geführten Diskussionen gewesen, wie seine Frau sagt. Bis die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 ins Haus standen.

„Als am Runden Tisch gefragt wurde, wer denn das Amt des Bürgermeisters übernehmen wolle, haben alle ganz dezent nach unten geschaut. Keiner wollte es machen.“ Später wurde Vanderheyden eindringlich von Mitgliedern der CDU darum gebeten, ob er nicht Bürgermeister werden wolle. „Erst mal habe ich abgelehnt“, sagt der heute 88-Jährige. Dann sei er noch mal in sich gegangen. „Ich sagte zu mir: Du hast dich immer aufgeregt, dass du nicht mitbestimmen darfst. Dafür musst du jetzt einstehen.“ Schließlich sagte er doch zu. Bis einen Tag vor Amtsantritt im Rathaus arbeitete er im Büromaschinenwerk. „Typisch mein Mann. Pflichtbewusst bis zur Selbstaufgabe“, sagt Ingrid Vanderheyden.

Zeitungsausschnitt vom 16. Juni 1990 aus Klaus Vanderheydens Privatsammlung. Foto: Conni Winkler

So habe er auch sein Bürgermeisteramt ausgefüllt. „Schon früh um sieben saß er im Büro“, sagt sie. Zehn bis zwölf Stunden täglich waren keine Seltenheit. Klaus Vanderheyden winkt nur ab und sagt: „Das war ja auch nötig.“ Eine kommunale Verwaltung komplett neu aufzubauen, sei eine schwere Aufgabe gewesen. Dabei behielt er immer die Bedürfnisse der Bevölkerung im Auge und hatte ein offenes Ohr für sie. „Vormittags konnten die Bürger Sömmerdas mit mir ihre Sorgen und Anliegen besprechen“, erzählt der Alt-Bürgermeister. Das sei auch in seine Arbeit als Stadtoberhaupt eingeflossen.

An erster Stelle stand für ihn die Versorgung der Bevölkerung. Ob Aufbau einer Marktkultur, Ansiedelung von Supermärkten, Tankstelle, Fahrschulen oder anderen Läden, um all das kümmerte sich Vanderheyden. „Die Leute wollten doch jetzt die Produkte aus dem Westen kaufen können. Das erschien mir nach der langen Zeit des Mangels als vordringlich.“ Natürlich seien auch Westdeutsche gekommen, „die nicht die allerehrlichsten Absichten hegten und das große Geschäft witterten“, sagt der 88-Jährige. Aber dafür habe er mit der Zeit ein gutes Gespür entwickelt. Ob er manchmal die neue Gesellschaftsordnung in Frage gestellt hat? „Dafür haben wir gar keine Zeit gehabt.“

Familie erhält nach Amtsantritt Drohanrufe

Am Anfang seiner Amtszeit erhielten er und seine Familie Drohanrufe. Eine unschöne Begleiterscheinung. „Die Stasi“, mutmaßen die Vanderheydens. Einmal rief ein Mann bei ihnen zu Hause an und fragte: „Na, steht euer Haus noch oder ist es schon abgebrannt?“ Sie erstatteten Anzeige. „Diese Leute von der Staatssicherheit konnten nicht akzeptieren, dass ihre Zeit zu Ende war und jetzt ein anderer Wind wehte“, vermutet die 83-Jährige. Diese Bedrohungen hörten erst auf, als sie am Telefon die Stimme des Mannes zu erkennen glaubte und ihn beim Namen nannte.

Die Angst um die Familie und auch das enorme Arbeitspensum als „Mann der ersten Stunde“ in der Kommunalverwaltung habe ihren Mann fast das Leben gekostet, sagt Ingrid Vanderheyden. Denn ihr Mann bekam Ende 1991 einen schweren Herzinfarkt, dem eine Operation folgte. Eine Herzschwäche blieb zurück, sodass ihm die Ärzte nahelegten, sein stressiges Amt als Bürgermeister niederzulegen. Im Juli 1992 verabschiedete man ihn aus dem Rathaus. „Das war für mich damals sehr schwer. Aber es musste sein. Denn so hätte ich mein Amt nicht mehr mit voller Kraft, wie es mein Anspruch ist, weiterführen können“, sagt der Alt-Bürgermeister.

Rückblickend die politischen Verhältnisse betrachtend sei für ihn immer klar gewesen, dass es eine deutsche Einheit geben müsse. „Denn die DDR war doch pleite. Es gab einfach nichts mehr. Die Materialbeschaffung war an vielen Stellen kaum noch möglich, höchstens mit Devisen“, erzählt Vanderheyden. Daher sei aus seiner Sicht eine „neue, demokratischere DDR“ nicht denkbar gewesen.

Alt-Bürgermeister Klaus Vanderheyden zeigt Zeitungsausschnitte aus seiner Amtszeit von 1990 bis 1992. Foto: Conni Winkler

Die Wiedervereinigung selbst am 3. Oktober erlebten die Vanderheyens als großes Fest, geprägt von Euphorie und Aufbruchstimmung. „Die Einheit war etwas noch nie Dagewesenes“, sagt Ingrid Vanderheyden. „Ich habe mich an diesem Tag gefragt, ob das jetzt wirklich wahr ist, was gerade passiert. Aber auch, ob es sich positiv entwickeln wird.“ Beide ziehen, mit 30 Jahren Abstand betrachtet, eine positive Bilanz. „Sömmerda hat sich gut entwickelt und ist eine schöne und grüne Stadt geworden“, sagt Klaus Vanderheyden.

Am 3. Oktober Einheitseiche gepflanzt

Genauso gut entwickelt hat sich die Einheitseiche, die sie am 3. Oktober 1990 gemeinsam mit Vertretern der Partnerstadt Böblingen neben dem Brunnen des Pfarrhauses pflanzten. „Nur ein passendes Schild fehlt. Das ist sehr schade“, sagt Ingrid Vanderheyden. Schließlich sei die Eiche ein Symbol für Beständigkeit. Es müsse sich doch jemand finden, der den Baum mit einer Gedenktafel würdigt. Bei Spaziergängen gehen sie regelmäßig an „ihrer“ Eiche vorbei. Schauen nach, ob es ihr gut geht. Inzwischen ist es ein stattliches Bäumchen geworden. „Manchmal reden wir sogar mit unserer Eiche“, gesteht der Alt-Bürgermeister. Man werde eben sentimental.