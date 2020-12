Bürgerpreis 2020: Daniel Voigt ist ein Mann der Tat und ein echtes Organisationstalent

Mit vielen Verbündeten sammelt Voigt Spenden für schwerkranke Kinder und für eine Pferdesportgruppe und bereichert so das kulturelle Leben in der Stadt.

Sömmerda. Daniel Voigt ist Chef der Feuerwehr Sömmerda und des Vereins „Run4Kids“. Er hat nun den Bürgerpreis 2020 in der Kategorie Alltagsheld erhalten.

Das Preisgeld von 1000 Euro ist schon fest verplant. „Wir werden es für die Homepage des Vereins ‘Run4Kids’ nutzen. Die müssen wir einfach auf professionelle Beine stellen“, erzählt Daniel Voigt. Der Chef des Vereins, der gleichzeitig an der Spitze des Sömmerdaer Feuerwehrvereins steht, darf sich jetzt auch „Alltagsheld“ nennen. In dem von der Sparkassenstiftung Sömmerda ausgelobten Bürgerpreis 2020 überzeugte er in dieser Kategorie das Kuratorium.