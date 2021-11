Ein Rathaus für die Adventszeit in Sömmerda

Sömmerda. Welche Überraschungen die Stadt Sömmerda für die Adventszeit bereithält, lesen Sie hier.

Wer wünscht sich das nicht? Ein Rathaus, in dem sich sämtliche Türen jederzeit – sogar sonntags – öffnen lassen, in dessen Zimmern tröstendes Naschwerk hinterlegt wurde, wenn niemand da ist. Ein solches Amtshaus gibt es! Svenja Meyer, Mitarbeiterin der Tourist-Information Sömmerda, hat es in limitierter Auflage als schmucken Vierundzwanzig-Türer im Angebot. Das Adventskalender-Rathaus ist mit Schokolade gefüllt und für 5 Euro in der Tourist-Information in der Marktstraße neben vielen anderen Souvenirs zu haben. Zu betrachten gibt den Adventskalender auch außerhalb der Öffnungszeiten im Schaufenster.