Ein Sömmerdaer und seine Leidenschaft für die Kunst

Zum sechzehnten Mal ehrte die Sparkassenstiftung Sömmerda das ehrenamtliche Engagement von Menschen, die sich in besonderer Weise im Landkreis bürgerschaftlich einsetzen. Rolf Fleischmann aus Sömmerda erhielt den Bürgerpreis 2019 in der Kategorie „Lebenswerk“. Ausgezeichnet wurde der 81-Jährige, weil er mit seinen Kunstausstellungen in vielen verschiedenen Ländern Sömmerdaer Motive in das Blickfeld der Menschen rückte.

„Ich bin kein Künstler“, sagt Rolf Fleischmann im Gespräch mit unserer Zeitung. „Um sich Künstler nennen zu dürfen, muss man studiert haben. Und das habe ich nicht.“ Studiert hat er schon, aber nicht Kunst in ihrer reinen Form, sondern Kunsterziehung. Seine Begeisterung für das künstlerische Schaffen ist sofort spürbar, wenn er von seiner Arbeit erzählt. Und wahrscheinlich auch deshalb wurde der gebürtige Sömmerdaer schon vielfach mit Kunstpreisen geehrt und stellte unter anderem in Böblingen, Erfurt, Recklinghausen, Wiesbaden und Mönchengladbach, aber auch in Moskau, Rom, Ankara und Mailand aus.

Weimarer Künstler Otto Paetz lehre Rolf Fleischmann

Gelernt hatte Rolf Fleischmann ursprünglich einmal Frequenzmechaniker – das ganze Gegenteil von kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sollte man meinen. Doch auch in der Lehre bewies der Sömmerdaer bereits Talent im technischen Zeichnen.

Nebenbei besuchte Rolf Fleischmann zudem den Zeichen-Zirkel „Bildnerisches Volksschaffen“, im damaligen Sömmerdaer Büromaschinenwerk. Unter der Anleitung des Weimarer Künstlers Otto Paetz eignete er sich verschiedene Techniken der Kunst an.

Landrat Harald Henning (CDU) gratuliert Rolf Fleischmann bei der Bürgerpreisverleihung m Dezember 2019. Foto: Peter Hansen

„Damals in der DDR wurden händeringend Lehrer gesucht“, erzählt der heute 81-Jährige. Rolf Fleischmann packte die Gelegenheit beim Schopfe und machte sein Hobby zum Beruf. Allerdings sei das Wort Hobbykünstler für ihn genauso unzutreffend wie die Bezeichnung Künstler.

Mit 22 Jahren drückte er also noch einmal die Schulbank, studierte Kunsterziehung und Deutsch. „Ein zweites Fach war Pflicht“, sagt der pensionierte Lehrer. Das Credo für sein Lehramt: Grundsätzliche Voraussetzung für die Lehre ist, dass man selber etwas schafft. Deshalb nahm er bis noch vor einigen Jahren jedes Jahr an Praktika für Kunsterzieher teil. Jeweils zwei Wochen im Sommer, eine im Winter.

Ebenso stolz war Rolf Fleischmann, wenn er einen der Schüler mit seiner Kunstaffinität anstecken konnte und der später eine künstlerische Laufbahn einschlug. Zwei bis drei Mal war das in seiner Zeit als Lehrer der Fall.

Leidenschaft für Bucheignerzeichen

Von seinem eigenen Lehrer übernahm der Sömmerdaer später den Zeichenzirkel im Büromaschinenwerk, bei dem er bis zur Wende andere Kunstinteressierte im Zeichnen und Kopieren anleitete. Allerdings schlug Rolf Fleischmann bei seinen eigenen Werken einen anderen Weg ein, als sein Meister. „Otto Paetz war Radierer“, erzählt er. Bei diesem Tiefdruckverfahren verwendet der Künstler eine Nadel, mit der er feine Linien auf eine Druckplatte kratzt.

Zunächst an diese Technik gewöhnt, wollte sich Rolf Fleischmann später von den Künsten seines Meisters abheben und spezialisierte sich auf den Kupferstich. Ebenfalls ein Tiefdruckverfahren, bei dem die Linien allerdings mit einem Grabstichel in das Metall geschnitten werden. „Ich wollte kein einfacher Nachahmer sein“, so der Lehrer.

Seine ganz persönliche Leidenschaft liegt auf sogenannten Exlibris, oder auch Bucheignerzeichen. Die gefallen dem 81-Jährigen deshalb so gut, weil jedes Stück einen personenbezogenen Charakter hat. „Wenn ich einen Auftrag bekommen, schaue ich mir die Auftraggeber sehr genau an und frage, was ihre Vorlieben sind.“ So entstanden schon Zeichen mit italienischem Flair, mit Eulen oder mit kleinen Elfen.

Bis ein solch personalisiertes Stück fertig ist, dauert es mindestens zwei Wochen. „Und auch nur, wenn ich mich jeden Tag daran setze“, sagt Fleischmann. Denn diese Buchzeichen werden zunächst spiegelverkehrt in Kupfer gestochen, bevor sie auf Papier gedruckt werden.

Bei seinen Motiven geht Rolf Fleischmann keine Kompromisse ein. Auch hier hat er seine Vorlieben, zeichnet besonders gerne Bäume oder die Silhouette ganzer Häuserreihen. Beinahe jedes markante Motiv des Sömmerdaer Landkreises wurde von dem ehemaligen Kunsterzieher bereits in Kupfer gestochen und abgedruckt. Und dabei muss alles so realistisch wie möglich sein. „Ich bin extrem detailverliebt“, sagt der 81-Jährige. „Ich könnte mir stundenlang anschauen, wie eine Mauer sich im Perspektivwechsel verändert.“ Für Abstraktionen ist Rolf Fleischmann nicht zu haben, wie er selbst sagt.

Nach seiner Pensionierung arbeitete Rolf Fleischmann noch jeden Vormittag an seinen Werken – heute nur noch ab und zu. Trotzdem hat er die Leidenschaft daran nicht verloren. Das sieht man in seinen Kunstwerken und in seinen Augen, wenn er darüber spricht.