Ein vielfach klingendes Adventswochenende steht bevor

Das Wochenende des 2. Advent ist, wen wundert es, weihnachtlich-vorfreudig geprägt. Hier ein Überblick:

Bläserweihnacht

Die Brass Band BlechKLANG kommt mit ihrer beliebten Bläserweihnacht erstmalig nach Sömmerda. Die mehrfach preisgekrönten Jenaer Musikerinnen und Musiker schlagen in ihrem Weihnachtsprogramm ein musikalisches Märchenbuch auf und bringen viele Gäste mit: Hänsel und Gretel, Aschenbrödel, der Mäusekönig aus Tschaikowskys Nussknacker und Schneewittchen. Sie steigen in den „Polarexpress“ und machen einen Abstecher nach Hogwarts zu Harry Potter. Das Konzert ist am Freitag ab 19 Uhr im Volkshaus.

Musik im Advent

Zwei Konzerte organisiert die evangelische Regionalgemeinde Kölleda. Am Samstag 15 Uhr tritt der Gospelchor Coloured Unit Kölleda in der St. Laurentiuskirche Burgwenden,auf. Anschließend ist Weihnachtsfeier auf dem Dorfplatz. Um 16 Uhr sind Andacht und Konzert mit Silvio Gleim in der St. Katharinenkirche Battgendorf. Eintritte sind frei. Um Spenden für den Erhalt der Kirchen und zur Unterstützung der Künstler wird gebeten.

In großer Besetzung

Adventsmusik erklingt am Sonntag in der Sömmerdaer Franziskuskirche. Ab 17 Uhr erwartet alle großen und kleinen Zuhörer ein buntes Adventskonzertprogramm mit vielen Beteiligten. Der Kinderchor „the colour kids“, der Gospelchor „coloured unit“ aus Kölleda und die Sömmerdaer Kantorei Sankt Bonifatius gestalten eine kurzweilige Adventsmusik, in deren Mittelpunkt allerdings die Geschichte von den „Scheinheiligen drei Königen“ steht. Was es mit denen auf sich hat und wie sich deren Leben durch Jesu Geburt verändert, erzählt der Jugendchor der Gemeinde in der Aufführung dieses Stückes in konzertanter, nicht-szenischer Fassung. Lassen Sie sich überraschen!

Thüringer Lieder

.„Sei willkommen Herre Christ“ - dies ist das älteste deutsche Weihnachtslied, und es wurde in Erfurt niedergeschrieben. Es ist zu finden in der mittelalterlichen Handschriftensammlung, der Amploniana, die in der Bibliothek der Erfurter Universität aufbewahrt wird. Auch viele andere deutsche Weihnachtslieder haben ihren Ursprung in Thüringen. „O du fröhliche“ – dies Lied erklang 1816 erstmals, als es der Pädagoge Johannes Falk in Weimar mit den Kindern seines Waisenhauses sang. „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ – ist ein Lied aus dem Eichsfeld. Und „Alle Jahre wieder“ entstand in Ichtershausen, wo es 1837 vom Pfarrer Wilhelm Hey verfasst wurde. „O Tannenbaum“ erklang erstmals in Suhl-Goldlauter. Aber auch zahlreiche Komponisten, die bekannte und beliebte Weihnachtslieder schufen, haben hier ihre Wurzeln. Michael Praetorius, der den Satz für das Weihnachtslied „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ aus einem alten Kirchenlied komponierte, stammte aus Creuzburg bei Eisenach. Der Erfurter Frauenkammerchor Mechoria singt diese und andere deutsche und internationale Weihnachtslieder unter der Leitung von Andreas Korn in alten und neuen Chorsätzen. Am Sonntag ist er ab 15 Uhr in Riethnordhausen zu hören. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird am Ausgang um eine Spende gebeten.

Mit Flohmarkt

Der Garten der Kinderstube in Günstedt strahlt zum 23. Mal im Lichterglanz. Ein Weihnachtsrätsel wartet für alle Kinder am Gartenzaun. Außerdem findet der traditionelle Flohmarkt am Samstag ab 11 Uhr statt.

Gebesee leuchtet

„Erst steht die Tanne in glorreicher Flamme, dann bläst das Orchester den weihnachtlichen Sound.“ Um Jung und Alt auf Weihnachten einzustimmen, veranstaltet das Oskar-Gründler-Gymnasium am Freitag sein traditionelles Weihnachtskonzert in der Mehrzweckhalle in Gebesee. Unter dem Motto ,,Advent ist ein Leuchten‘‘ stimmen das Blasorchester, der Chor und die Theatergruppe mit heiteren und besinnlichen Weisen auf die Adventszeit ein. 18 Uhr beginnt ein Weihnachtsmarkt, bei dem Schokofrüchte, kleine Basteleien und Plätzchen nicht fehlen werden. Für das leibliche Wohl sorgen die Zwölfer Kurse mit ihrem selbstkreierten Catering. Um 19 Uhr fängt das Bühnenprogramm an.

Musik zum Markt

Der Männergesangverein „Eintracht“ 1875 Kindelbrück lädt zum Kindelbrücker Weihnachtsmarktes am Samstag zum Adventskonzert ein. Das Konzert wird in diesem Jahr die Singgemeinschaft aus Schillingstedt bereichern. Beginn ist 16 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Kindelbrück. Der Eintritt ist frei.

Nikolaus

Wünsche gibt es jeden Tag und wer ist nicht beseelt von der Hoffnung, dass sich diese irgendwann erfüllen mögen. Der Weihnachtsmann schickt am Freitag Engel Kati mit dem Traumzauberbriefkasten nach Kölleda ins Rittergut. Hier haben Jung und Alt die Möglichkeit, sich Ihren Träumen und Wünschen hinzugeben, die direkt nach dem Nikolaustag ins Reich von Frau Holle gesandt werden, wo Elfen, Feen und Wichtel eifrig an der Wunscherfüllung arbeiten werden. Programm ist von 14 bis 18 Uhr mit: Zauberer Nicolo mit der Show: „Ein Weihnachtszauber liegt in der Luft“, Besuch des Nikolaus, Fee Heide als Märchenvorleserin, Auftritt der Eisprinzessin, weihnachtliche Verkaufsstände, Basteltisch. Die Event-AG des Hofmann-Gymnasiums Kölleda unterstützt bei der gastronomischen Versorgung.

Lehrerstimmen

Am Sonntag ab 16 Uhr wird der Chor „Kyffhäuser Lehrerstimmen“ unter Leitung von Corina Schütze-Herrmann sein Können im Rittersaal von Schloss Beichlingen in einem weihnachtlichen Konzert unter Beweis stellen.

Stimmungsvoll

Adventsstimmung verbreitet sich am Samstag ab 17 Uhr in und vor der Großbrembacher Kirche. Eröffnungsandacht und Chorgesang machen den Auftakt. Es gibt kunsthandwerkliche Produkte, Glühwein und Bratwurst. Bastelecke und Stockbrot. Die Kita bietet Plätzchen an.

Klangvoll

Auch in diesem Jahr finden die traditionellen Weihnachtskonzerte des MGV Sömmerda statt. Unter der Leitung von Natalie Jedigarjew wollen die Sängerinnen und Sänger beider Chöre die Gäste in eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre entführen. Am Sonntag singen beide Chöre des Vereins ab 16.30 Uhr im Adventskonzert im Altes Gutshaus Tunzenhausen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Kosakenchor

Der Gesangverein Straußfurt lädt ein zum gemeinsamen Konzert mit dem Ural-Kosaken-Chor am Sonntag ab 14.30 Uhr in die Sankt-Petri-Kirche Straußfurt. Es erklingen altrussische Lieder und Lieder zur Erinnerung an Iwan Rebroff. Karten kosten an der Tageskasse 23 Euro.