Ein Bereitschaftsstaatsanwalt bestätigte noch in der Nacht die Festnahme des Mannes. (Symbolbild ) Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Einbrecher auf Baustelle gestellt: Sömmerdaer muss in Untersuchungshaft

Sömmerda. Polizeibeamte fanden den Mann auf einem Gerüst. Der 40-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt.

Polizisten haben in der Nacht auf Mittwoch (14. Juni 2023) einen Einbrecher in Sömmerda auf frischer Tat ertappt. Ein Zeuge habe gegen 2 Uhr Splittergeräusche auf einer Baustelle wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Die verständigten Beamten suchten das Gelände ab und fanden einen 40-jährigen Mann auf einem Gerüst vor.

Der polizeibekannte Sömmerdaer sei vorläufig festgenommen und durchsucht worden. Dabei wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Bereitschaftsanwalt habe noch in der Nacht die Festnahme bestätigt. Der Mann werde mit mehreren vergangenen Einbrüchen in Verbindung gebracht.

Am Donnerstag hat ein Haftrichter am Amtsgericht Erfurt den Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 40-jährige Sömmerdaer befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm steht ein Verfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bevor.