Einbrecher erbeuten Gegenstände im Wert von 25.000 Euro

Sömmerda. In Sömmerda haben Einbrecher Gegenständen im Wert von 25.000 Euro gestohlen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das nicht der einzige Einbruch der Täter war.

Einbrecher haben in einem Geschäftshaus in Sömmerda Beute im Wert von über 25.000 Euro gemacht. Die Täter verschafften sich in der nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu dem Gebäude, teilte die Polizei mit. Im Geschäftshaus klauten sie unter anderem einen Laptop, mehrere Smartphones und Bluetooth-Boxen, sowie einen E-Scooter.

Die Ermittlungen führten die Polizei zum Keller eines 40-jährigen Mannes. Dort fanden sie nicht nur einen Teil der Beute. Im Keller befand sich auch ein Pedelec, das am Montag als gestohlen gemeldet worden war. Bei weiteren Durchsuchungen konnte die Polizei den Rest der geklauten Gegenstände nicht finden.

