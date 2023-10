Einbrecher erbeuten Wurstwaren - Diebe klauen Rasenmäher: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda. Diebe brechen in Kölleda in eine Bäckerei und Fleischerei ein. Dabei erbeuten sie wertvolle Waren. Unbekannte beklauen eine 60-Jährige. Die Polizeimeldungen im Überblick.

Die Polizei zog Mittwochabend in Sömmerda einen Autofahrer aus dem Verkehr. Der 20-jährige Mann hatte sich gleich mehrere Verstöße zu Schulden kommen lassen. Sein Audi war nicht versichert und hatte falsche Kennzeichen. Bei einer Überprüfung des Mannes kam heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am Auto stellten die Beamten zudem erhebliche technische Mängel fest. Die Fahrt war für den 20-Jährigen beendet, es folgten mehrere Strafanzeigen.

Einbrecher erbeuten Tresor, Bargeld und Wurstwaren

In der Nacht zu Dienstag trieben Diebe in Kölleda ihr Unwesen. Sie waren in eine Bäckerei und eine Fleischerei eingebrochen und brachen im Gebäude weitere Türen auf und beschädigten diese. Dabei verursachten die Unbekannten Schaden von etwa 150 Euro. Die Täter erbeuteten einen Tresor, Bargeld sowie Wurstwaren im Wert von mehr als 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Diebe schlagen in Andisleben in einer Kleingartenanlage zu

Die Unbekannten hatten es in Andisleben auf den Garten einer 60-jährigen Frau abgesehen. Am Dienstagvormittag wurde festgestellt, dass eine Schuppentür auf dem Grundstück aufgebrochen war. Neben mehreren Sonnenschirmen und Campingzubehör hatten die Diebe aus dem Gartenhäuschen einen Rasenmäher gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 600 Euro.