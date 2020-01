Einbrecher haben zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar einen Keller in der Salzmannstraße aufgebrochen. (Symbolbild)

Sömmerda. Aus einem Keller in der Salzmannstraße haben Diebe Türschlösser und Drückergarnituren gestohlen.

Einbrecher in Sömmerda lassen Türschlösser mitgehen

Türschlösser und Drückergarnituren mit dazugehörigen Blenden fielen in einem Keller in der Salzmannstraße in die Hände von Einbrechern. Die Diebe müssen zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar die Kellertür aufgebrochen haben. Die Täter verursachten hierbei etwa 200 Euro Sachschaden. Der Beutewert wird auf 200 Euro geschätzt.