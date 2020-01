Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher lassen Wurst für 400 Euro mitgehen

Mit Drogen erwischt

Am Wochenende griffen Polizeibeamte in Sömmerda gleich mehrere Personen mit Drogen auf. Zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren und eine 21-Jährige hatten kleine Mengen verschiedener Drogen bei sich. Die wurden unter anderem in Ärmeltaschen, Jacken oder Zigarettenschachteln versteckt. Der 18-Jähriger versuchte erfolglos, seinen Joint loszuwerden. Er warf ihn über einen Gartenzaun, wurde aber von der Polizei dabei erwischt.

Gegen Laterne gerutscht

Auf glatter Straße ist ein Quad-Fahrer am Samstag in Kölleda ins Rutschen gekommen. Der 61-Jährige war spätabends auf der Eugen-Richter-Straße in Richtung Kiebitzhöhe unterwegs, als das Quad von der Straße abkam und gegen einen Laternenpfahl rutschte. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden.

Dieb mit großem Hunger

Mit reichlich Appetit muss ein Einbrecher am Wochenende in ein Gebäude in Sömmerda eingebrochen sein. Türen zu einem Restaurant und einer Fleischerei wurden aufgebrochen. In der Gaststätte bediente sich der Dieb an Getränken aus dem Lager. Was der Langfinger in der Fleischerei fand, war offenbar ganz nach seinem Geschmack. Der Einbrecher ließ Wurstwaren im Wert von immerhin 400 Euro mitgehen.

Diebische Gartenfans

Auf Gartengerätschaften waren Diebe aus, die in eine Scheune bei Backleben eingebrochen sind. Sie stahlen am vergangenen Wochenende einen Rasenmäher, eine Schubkarre und einen Heurechen. Dabei verursachten sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe.