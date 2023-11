Einbrecher steigen in Imbiss ein - Dieb beklaut 83-Jährige: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis. Die Polizei hatte am Donnerstag wieder einiges zu tun. Unter anderem brachen Unbekannte in einen Grillstand in Sömmerda ein. Die Polizeimeldungen im Überblick:

In der Lessingstraße in Sömmerda kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Eine 29-Jährige war auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Freiligrathstraße anhielt, um ein Auto abbiegen zu lassen.

Bei dem Abbiegemanöver schätzte der 20-jährige Opel-Fahrer den Abstand zur Fahrradfahrerin falsch ein und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt. An ihrem Drahtesel entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Langfinger klaut Geldbörse einer 83-Jährigen

Donnerstagvormittag stahl ein Dieb einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche. Die 83-Jährige war nach Polizeiangaben in einem Geschäft in Sömmerda einkaufen, als sie von einem Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt wurde.

Wenig später fiel der Frau auf, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Langfinger hatte sich mit dieser und dem darin befindlichen 60 Euro Bargeld aus dem Staub gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl.

Einbrecher steigen in Imbiss ein

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Grillstand in Sömmerda ein, jedoch ohne Beute zu machen. Wie die Polizei informierte, hatten sie sich mit Gewalt an einem Stahlgitter und dem Türschloss zu schaffen gemacht, um in den Innenraum des Imbissstandes zu gelangen. Die Einbrecher fanden jedoch nichts von Interesse und machten sich mit leeren Händen aus dem Staub. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.