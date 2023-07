Einbrecher verursachen 10.000 Euro Schaden an Hotel im Landkreis Sömmerda

Weißensee. Einbrecher haben versucht in ein Hotel im Landkreis Sömmerda zu kommen. Dabei verursachten sie einen Schaden von 10.000 Euro.

Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen drei und vier Uhr in Weißensee einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Täter auf ein Hotel in der Straße Promenade abgesehen.

Sie hebelten einen an der Hausfassade angebrachten Nachttresor auf und stahlen daraus die Schlüsselkarte. Anschließend versuchten sie in das Hotel zu gelangen. Dabei beschädigten sie eine Brandschutztür und verursachten insgesamt einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 03634/336-0).

