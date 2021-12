Einbruch in Baumarkt in Sömmerda

Sömmerda Am Wochenende brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Sömmerda ein.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Baumarkt in Sömmerda eingebrochen. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt, wie die Polizei mitteilte.

Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

