Einbruch in Garage in Sömmerda: Unbekannte stehlen Motorrad und Gartengeräte

Sömmerda. Täter haben ein Motorrad, eine Heckenschere und einen Freischneider aus der Garage in Sömmerda gestohlen.

Unbekannte sind in eine Garage in Sömmerda eingebrochen. Laut Angaben der Polizei habe sich die Tat zwischen dem 12. April und dem 20. April ereignet. Die Polizei wurde am Donnerstag informiert.

Um in die Garage zu kommen, haben die Täter die Scharniere des Garagentores beschädigt. Anschließend stahlen sie eine graugrünes Motorrad, genauer eine MZ ETZ 250 sowie eine Heckenschere und einen Freischneider im Wert von etwa 4000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.