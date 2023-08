Einbruch in Imbiss und Vitrine beschmiert: Die Polizeimeldungen für Sömmerda

Sömmerda. Die Einbrecher konnten Beamte zügig ermitteln, doch die Schmierfinken sind noch auf freiem Fuß.

In der Sömmerdaer Bahnhofstraße ist am frühen Mittwochmorgen in einen Kiosk eingebrochen worden. Die Diebe stahlen zwei Ventilatoren sowie mehrere Getränke. Zudem wurde ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Ermittlungen führten die Polizei zu einem 37-jährigen Mann.

Im Zuge angeordneter Durchsuchungsmaßnahmen fanden Beamte in der Wohnung des Tatverdächtigen die Beute sowie eine kleine Menge Drogen und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. In der Wohnung einer 37-jährigen Frau stießen die Beamten auf verschiedene Drogen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und Handys. Die Polizei stellte alle Gegenstände sowie die Drogen und das Bargeld sicher und erstattete gegen beide Strafanzeigen.

Glaskasten mit schwarzer und blauer Farbe beschmiert

Ein Unbekannter hat in Sömmerda eine Vitrine beschädigt. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist der oder die Unbekannte zur Musikschule in der „Langen Straße“ gegangen und hat einen Glaskasten mit schwarzer und blauer Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.