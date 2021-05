„Eine Taube. Gerade eine Taube“

Pfarrerin Inga Mergner aus Sömmerda über die Taube und ihren widersprüchlichen Ruf

Tauben haben eindeutig keinen guten Ruf, doch kaum ein Vogel ist so hoch geschätzt wie die Taube. Man könnte also sagen: Die Tauben sind der Widerspruch schlechthin.

Oft abfällig als „Ratten der Lüfte“ bezeichnet und von vielen gehasst, leben sie leidlich geduldet unter uns. Gerade in den Städten gibt es wenige Freunde der Tauben: Denn, auch, wenn sie als Krankheitsüberträger, anders als oft angenommen, keine so schreckliche Rolle spielen, sind sie doch – gerade in Massen – nicht gut. Auf ihrem Kot siedeln sich Pilze an, die selbst dem härtesten Stein zusetzen, also: das Menschengebaute zerstören.

Und dabei ist die Taube doch seit alters her ein heiliger Vogel: schon in verschiedenen Fruchtbarkeitskulten babylonischer und semitischer Götter galt die Taube als heilig, und die Perser brachten die besondere Bedeutung der Taube im 5. Jh. v. Chr. nach Griechenland, wo sie dem Aphrodite-Liebeskult zugesellt wurde. Im Römischen Reich wurde sie dann Begleittier der Venus. Turteltauben wohin man nur schaut. Hochangesehen und gerne dargestellt.

Auch in der Heiligen Schrift des Judentums, der Thora, kommt die Taube gut weg: Denn als Versöhnungs- und Friedenssymbol ist sie es, die mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrt zu Noahs Arche und damit das Ende der Sintflut verrät.

Pfarrerin Inga Mergner von der Regionalgemeinde Sömmerda Foto: Stefan Krupp

Liebende vieler Hunderte von Jahren schätzen die Brieftauben als diskrete Boten, die ihren Liebsten die langersehnte Antwort brachten. Doch vor allem als Symbol für den Frieden ist sie uns wohl sehr bekannt und dies aus unserer jüngeren Geschichte; denn solange ist es noch nicht her, als aus beinah jedem Kindergarten und jeder Schule das Lied „Kleine weiße Friedenstaube, fliege über’s Land“ erklang. Geschrieben wurde dieses Lied Ende der 50er-Jahre – in derselben Zeit, in der Pablo Picasso die Silhouette einer weißen Taube entwarf und mit dem Druck dieser auf die Plakate für die Weltfriedenskonferenz in Paris die Taube zum Symbol des Friedens schlechthin erhoben wurde.

Im Christentum war die Taube so ziemlich von Anfang an das Symbol für den Heiligen Geist – die Seinsweise Gottes neben Gott-Vater und Jesus-Sohn, die am wenigstens fassbar und doch so wirkmächtig ist wie der Wind. Pfingsten haben wir diesen frischen Wind gefeiert – doch schwierig wird es natürlich, einen Windhauch darzustellen. Genau das führte dazu, dass man bei der Erzählung der Taufe Jesu, in der der Heilige Geist auf ihn herabgefuhr, die Taube als Bild hinzuzog. So lesen wir im Matthäusevangelium 3,16: „Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam.“ Fortan war also genau dieses sprachliche Bild Grundlage der Darstellungen bis heute. Eine Taube. Gerade eine Taube.

Und tatsächlich ist die Taube nicht nur ein vielfach geheiligtes Tier, sondern wirklich ein besonderes Tier mit besonderen Eigenschaften. Und die Eigenschaft, die sie in meinen Augen besonders geeignet für die Gestalt des Heiligen Geistes macht, ist die ihnen eigene Fähigkeit nach Hause zu finden. Ihre navigatorischen Fähigkeiten sind so gut ausgeprägt, dass die Taube durchaus über 1000 km Entfernung wieder nach Hause zurückfindet. Dabei kann sie sogar zwischendurch „korrigieren“ und den Kurs ändern, wenn sie merkt, dass die Richtung nicht mehr ganz stimmt. Und für mich ist es gut und tröstlich zu wissen, dass der Heilige Geist mit eben dieser navigatorischen Glanzleistung genau das für uns tun kann: Er kann uns, egal wie weit wir uns von Gott entfernen, wieder „nach Hause“ bringen, dahin, wo unsere Hoffnung, Zuversicht und Kraft wohnen. Er kann unseren Kurs korrigieren – manchmal fast unbemerkt; manchmal geradezu schicksalshaft.

Für mich ist ganz klar immer dann Gott als Heiliger Geist am Werk, wenn mir zur genau richtigen Zeit Dinge zufallen oder ich Begegnungen habe, die genau passen. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, wohin uns dieser oder jener Weg führt und wie es weitergeht, dann können wir getrost sein: Gott als Heiliger Geist ist bei uns und weiß, wo es langgeht! Und damit wir uns oft genug an diese Zusicherung erinnern können, sind Tauben so oft und zahlreich zu sehen! So kann man die „Ratten der Lüfte“ ganz neu und definitiv positiv betrachten.