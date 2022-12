Eine Weihnachtskrippe für die Sömmerdaer Kinderkrippe

Sömmerda. Der 87-jähriger Rentner Siegfried Schirmer aus Leubingen spendet eine Weihnachtskrippe an einen christlichen Kindergarten in Sömmerda.

Die Mitarbeiterinnen komplettierten die Weihnachtskrippe nur noch mit den biblischen Figuren. So steht sie neben dem Tannenbaum im Foyer des Krippenbereichs. Der 87-jähriger Siegfried Schirmer aus Leubingen hat sie gebaut und spendete sie der Christlichen Kindereinrichtung St. Bonifatius in Sömmerda. Schon vor etlichen Jahren hat der Rassegeflügelzüchter das hobbymäßige Zimmern von Nistkästen und Futterhäuschen entdeckt. Nun ist er beim Bau von Weihnachtskrippen angekommen. Nicht nur die „Igel“- und „Bären“-Kinder Johann, Zoe, Vincent, Lotta, Lilian, Toni, Emma, Sophia und Pia (Foto) freut’s. Auch alle anderen Kinder sagen Danke auch an Bastian Wulf für den nunmehr zehnten gespendeten Weihnachtsbaum und den Elternbeirat für den Transport.