Einen Schritt vorwärts in St. Kilian Ottenhausen

Ottenhausen In dem Gotteshaus mit der auffallenden Doppelturmfassade ist eine weitere Sanierungsetappe abgeschlossen. Noch bleibt einiges zu tun.

Über viele Monate standen die Gerüste in St. Kilian in Ottenhausen. Die Bauetappe, in der die Innenraum-Sanierung im Mittelpunkt stand, zog sich hin. Jetzt ist aber wieder ein Abschnitt geschafft.

Auch die Bänke mit ihrer schönen Malerei müssen noch restauriert werden. Foto: Ilona Stark / Funke Medien Thüringen

Dass die Arbeiten im Gotteshaus so lange dauerten, dafür gab es mehrere Gründe. Unter anderem hat sich die berufliche Situation der Restauratorinnen geändert und diese waren auch mit anderen Projekten beschäftigt, sagt Bürgermeister Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee). Er selbst hatte als freier Architekt für die Restaurierung der St.-Kilian-Kirche in dem Weißenseer Ortsteil die Bauplanung und Bauüberwachung übernommen. Dass alles etwas länger dauerte als erhofft, ärgerte ihn. Jetzt aber ist Ecke froh, dass die Etappe geschafft ist.

Fördermittel sollen beantragt werden

Die oberen Emporen sind restauriert, auch die Putzflächen sind fertig und die Wände frisch bearbeitet. Für die unteren Emporen hat das zur Verfügung stehende Geld nicht gereicht. Im nächsten Jahr sollen Fördermittel beantragt werden, damit diese Arbeiten möglichst im Jahr 2025 ausgeführt werden können, weiß der Bürgermeister.

Die Kirche St. Kilian besitzt eine auffallende Doppelturmfassade. Foto: Ilona Stark / Funke Medien Thüringen

Begonnen hatte die jetzt beendete Bauetappe in der Kirche mit der auffallenden Doppelturmfassade im Herbst 2021. Für Wände und Emporen standen 150.000 Euro zur Verfügung, davon ein Großteil Fördermittel aus verschiedenen Töpfen. Maßgeblich vorangetrieben haben die Sanierung in den vergangenen Jahren stets die Mitglieder des 1994 gegründeten Fördervereins St. Kilian. Der Verein hat auch die Beleuchtung bezahlt, so Ecke.

In den vergangenen Jahren ist im Gotteshaus schon viel geschehen. Die Stuckdecke ist saniert, die Patronatsloge strahlt in neuem Glanz, die Fenster sind erneuert, der Fußboden ist in Ordnung. Es bleibt aber auch noch viel zu tun. Neben der Restaurierung der unteren Emporen muss an verschiedenen Teilen der Ausstattung Hand angelegt werden. An der holzsichtigen Kanzel etwa oder an den Bänken mit ihrer schönen Malerei, die unter dem jetzigen Anstrich verborgen ist.

Das wertvolle Kruzifix aus St. Kilian befindet sich derzeit im Angermuseum in Erfurt. Foto: Daniel Ecke

Erst wenn die Bedingungen passen, wird das wertvolle Kirchenkreuz zurück nach Ottenhausen kommen, das derzeit als Dauerleihgabe im Angermuseum in Erfurt eingelagert ist. Es ist eines der ältesten in Thüringen, datiert um 1360/1380. Laut Leihvertrag ist das Holz-Kruzifix 1993 als Leihgabe an das Angermuseum Erfurt gegangen und als Leihfrist „die Zeit bis zur Wiederherstellung der Kirche Ottenhausen“ vereinbart. Für die Kirchgemeinde Ottenhausen wird die Rückkehr des Kreuzes ein Fest werden.